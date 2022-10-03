Инфляция в Казахстане с начала года составила 15,4%

Инфляция в Казахстане в сентябре по отношению к декабрю 2021 года составила 15,4%, за месяц инфляция составила 1,8%, а по сравнению с сентябрем 2021 года – 17,7%, сообщается на сайте Бюро национальной статистики.

В сентябре по сравнению с августом наибольшие темпы роста инфляции наблюдались на платные услуги – 2,7%, непродовольственные товары – 1,9%. Продовольственные товары подорожали на 1,2%.

Среди платных услуг за месяц сильное подорожание наблюдалось в сфере аренды жилья –на 13,1%, цены на услуги образования повысились на 7,9%.

Из непродовольственных товаров цены на мебель и предметы домашнего обихода повысились на 5%, моющие и чистящие средства – на 4,4%, товары личного пользования – на 2%, одежду и обувь – на 1,9%. Дрова подорожали на 3%, уголь каменный – на 2,9%, газ сжиженный в баллонах – на 1,5%.

По продовольственным товарам цены на яйца повысились на 7,5%, масло подсолнечное – на 4,6%, рис, макаронные изделия – по 4,1%, булочные и мучные изделия – на 3,8%, крупы – на 3,2%, кондитерские изделия – на 3,1%. Снижение цен зафиксировано на свежие овощи – на 10,2%, картофель – на 8,5%, сахар-песок – на 5,2%, свежие фрукты – на 3%.

Цены в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем прошлого года повысились на продовольственные товары – на 22,2%, непродовольственные товары – 17%, платные услуги – на 12,3%.