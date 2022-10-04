Дональд Трамп подал в суд на CNN

Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник подал в суд на CNN за клевету, требуя компенсации в $475 млн, сообщает Reuters .

В своем иске, поданном в Окружной суд США в Форт-Лодердейле, штат Флорида, Трамп утверждает, что CNN использовала свое влияние ведущей новостной организации, чтобы очернить его.

«CNN попыталась запятнать истца серией все более скандальных, ложных и клеветнических ярлыков “расист”, “русский лакей”, “повстанец” и, в конечном счете, “Гитлер”», — говорится в иске.

Трамп заявляет, что CNN давно критиковала его, но в последние месяцы усилила свои атаки, потому что опасалась, что он снова будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. В иске также перечислены несколько случаев, когда CNN, по-видимому, сравнивал Трампа с Гитлером, в том числе специальный репортаж ведущего Фарида Закарии от января 2022 года, в котором были кадры с немецким диктатором.

CNN отказался комментировать дело.

Дональд Трамп также заявил, что будет подавать иски против других крупных медиа «в ближайшие недели и месяцы» и что он может даже принять меры против комитета Конгресса, расследующего нападение на Капитолий США 6 января 2021 года его сторонниками.