Систему градостроительного кадастра полностью внедрят в Казахстане до конца 2023 года

Полностью внедрить и автоматизировать систему государственного градостроительного кадастра до конца 2023 года поручил премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства во вторник. Он отметил, что интерактивные карты земельных участков и сетей инфраструктуры позволят гражданам и предприятиям более оперативно подключаться к источникам инженерного и коммунального обеспечения, сообщается на сайте премьер-министра.

По информации министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, автоматизированная система обеспечивает сбор, обработку и хранение цифровых генеральных планов, проектов детальной планировки, данных о расположении зданий и сооружений, инженерной инфраструктуре, улично-дорожной сети, благоустройстве. Тематические информационные базы позволяют выбирать оптимальное место для инвестиционных проектов с учетом экономической специализации региона, инфраструктурной обеспеченности, наличия схожих объектов и их загруженности. А цифровые данные о социальных объектах позволяют проводить оценку базового обеспечения инфраструктурой жизнедеятельности.

Кроме этого, прорабатывается внедрение уникального номера объекта, что по аналогии с ИИН позволит обеспечить выдачу архитектурно-планировочных заданий и согласование эскизных проектов в соответствии с генпланами, проводить сквозную проверку документов на соответствие целевого назначения и т.д. Также будет сформирован прозрачный процесс получения технических условий за счет цифровизации инфраструктурных данных.

Смаилов в свою очередь подчеркнул, что открытая информация о наличии земельных участков и инженерных схем будет предоставлена населению и бизнесу. По его словам, сейчас идет внедрение единого для всей страны градостроительного кадастра и экспертизы, создаются интерактивные карты земельных участков и сетей инфраструктуры – это позволит гражданам и предприятиям более оперативно подключаться к источникам инженерного и коммунального обеспечения. Глава правительства отметил, что градостроительная экспертиза направлена на исключение фактов беспорядочной и некачественной застройки, а также создание более комфортных условий жизни в городах.

«Эти меры обеспечат значительную экономию средств в проектных работах и строгое соблюдение строительных требований. Интерактивные карты будут иметь актуальные сведения по свободным участкам и инфраструктуре», - подчеркнул премьер-министр.

Он поручил до конца 2023 года обеспечить полное внедрение и автоматизацию системы градостроительного кадастра, интегрировать все кадастровые информсистемы, а также довести долю инвентаризации региональных сетей до 75% к концу года, а в 2024 году – до 100%.

Вместе с тем он указал на необходимость решить проблему хаотичной и плотной застройки в городах, которую регулярно поднимает общественность.