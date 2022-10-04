В Казахстане снова будут контролировать деятельность автошкол

В Казахстане вернут контроль за деятельностью автошкол и их подготовкой водителей. Сейчас, из-за снижения требований к ним, зачастую учебный процесс проводится формально, заявил на заседании правительства министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

«Анализ показывает, что в общем числе водителей, виновных в совершении ДТП со смертельным исходом, 50% приходится на самоучек, то есть лиц, не прошедших обучение в автошколах, занимавшихся самоподготовкой», - заявил Ахметжанов.

По данным главы МВД, с начала года в Казахстане возросло количество ДТП – на 14%, число погибших – на 18%, раненых – на 13%. Высокий уровень аварийности продолжает сохраняться в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях – на эти регионы приходится 56% ДТП, 55% травмированных и 41% погибших.

«Одна из основных причин аварий – это низкая транспортная дисциплина. С начала года полицией пресечено свыше 4,5 млн нарушений правил дорожного движения. Задержаны свыше 17,5 тыс. пьяных водителей, лишены права управления (транспортным средством – В.) 20 тыс. водителей, подвергнуты адмаресту 16 тыс. человек, оштрафованы более 188 тыс. пешеходов. Во многом такому положению дел способствовало снижение требований к автошколам и качеству подготовки водителей», - считает министр.

Сейчас действуют по стране 747 учебных центров. С 2018 года для их открытия не требуется получения лицензий и разрешений, а в 2020 году прекращен государственный контроль за их деятельностью, а также исключена административная ответственность за некачественную подготовку водителей.

«Это привело к тому, что зачастую учебный процесс проводится формально. Во многих школах отсутствует необходимая материальная база», - констатировал Ахметжанов.

В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов также подчеркнул, что в стране необходимо изменить подходы к деятельности автошкол, так как «сегодня их никто не контролирует и не лицензирует». Кроме того, он обратил внимание на нехватку автодромов, где можно было бы получать навыки вождения.

«Акиматам надо рассмотреть этот вопрос совместно с бизнесом», - отметил глава кабмина.

Он поручил министерствам юстиции и внутренних дел рассмотреть вопрос ответственности автошкол за некачественную подготовку водителей.