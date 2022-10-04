В МВД заявляют о росте числа фиктивных техосмотров автотранспорта

За последние четыре года в Казахстане число автотранспортных средств, которые не смогли пройти технический осмотр, снизилось в два раза. Однако эта статистика вызывает сомнение у министра внутренних дел Марата Ахметжанова – он заявил, что распространяется практика выдачи фиктивных талонов о прохождении техосмотра.

«С 2019 года по сегодняшний день количество автотранспорта возросло с 3,9 млн до 5 млн единиц, с учетом автомашин с иностранной регистрацией. При этом автопарк стареет. Срок эксплуатации более 50% автомашин в стране превышает 20 лет. Соответственно, это приводит к их изношенности. На этом фоне не обеспечивается должный контроль за техсостоянием автотранспорта», - сказал Ахметжанов на заседании правительства во вторник.

Он заявил, что после снижения требований к открытию центров техосмотра, распространилась практика выдачи фиктивных талонов о его прохождении. В частности, министр привел в пример ОПГ, которую ликвидировала антикоррупционная служба. По данным следствия, преступная группа продала 350 тыс. техосмотров на 600 млн тенге.

«За последние четыре года количество автотранспорта, не прошедшего техосмотр по техническому состоянию, снизилось в два раза. Это вызывает большое сомнение. Полицией при надзоре за дорожным движением к ответственности привлечены 106 тыс. водителей за управление транспортом, не отвечающим требованиям технических регламентов. Кроме того, за непрохождение техосмотра оштрафованы 80 тыс. водителей», - сказал глава МВД.

В этой связи он предложил усилить ответственность операторов станции техосмотра

за фиктивные проверки автотранспорта.