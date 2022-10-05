Посол Украины Петр Врублевский будет отозван из Казахстана – Смадияров

Казахстан договорился с Украиной об отзыве посла Петра Врублевского из страны, сообщил журналистам в среду в кулуарах мажилиса официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров. Он также заявил, что от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла.

«Украинская сторона с пониманием приняла это (позицию Казахстана по высказываниям Врублевского - В) и была достигнута договоренность о его отзыве. В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане», — сказал Смадияров.

Он также отметил, что комментарий официального представителя МИДа России Марии Захаровой в отношении высылки украинского посла из Казахстана «диссонирует характеру союзнических отношений между РФ и Казахстаном». И напомнил, что до украинской стороны, как и до общественности, ранее доведена принципиальная позиция внешнеполитического ведомства страны «относительно провокационного поведения господина Врублевского».

«Также до украинской стороны было доведено о неприемлемости высказываний Петра Врублевского, которые задевают чувства казахстанцев, особенно этнических русских. Украинской стороне также было заявлено о несоответствии подобных высказываний с работой посла», — добавил Смадияров.

Кроме того, он подчеркнул, что действующий посол Украины имеет в Казахстане нежелательный статус и каких-либо встреч с ним в МИДе или других государственных учреждениях не планируется.

По словам Айбека Смадиярова, сегодня посол России будет вызван в МИД Казахстана для разговора.