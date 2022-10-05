Строить новый золоотвал карагандинской ТЭЦ Токаев поручил с учетом мнения общественности

Строить новый золоотвал карагандинской ТЭЦ нужно с учетом мнения общественности, а местные жители выступают против строительства в черте города. Об этом на встрече с общественностью Карагандинской области заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Город активно развивается. Здесь идет интенсивное строительство жилья, объектов социально-культурного назначения, коммерческих площадей. Для дальнейшего устойчивого развития Караганде требуются дополнительные теплоисточники. В этой связи поручаю правительству выделить необходимые средства на завершение строительства третьего тепловывода города», - сказал Токаев.

Он также высказался о строительстве нового золоотвала ТЭЦ в черте города, против чего выступают местные жители. Президент считает, что возмущение жителей вполне обоснованно.

«Поэтому акимату области следует реализовать этот проект с учетом мнения общественности», - поручил он.

В целом Токаев считает, что Караганда как индустриальный локомотив страны, один из ведущих научно-образовательных и культурных центров Казахстана должна стать более комфортным для проживания городом. Но существующий с 2007 года генеральный план развития города устарел, его необходимо комплексно обновить с учетом передовых разработок урбанистов и мнения общественности.



«В целом устойчивое развитие города и региона невозможно без широкого вовлечения граждан в процесс принятия решений», - подчеркнул президент.