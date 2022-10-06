До конца года в микрорайоне «Зердели» укрепят и выровняют семь домов – Досаев

До конца текущего года в микрорайоне «Зердели» проведут работы по укреплению и выравниваю семи домов, рассказал в ходе встречи с жителями Алатауского района аким города Алматы Ерболат Досаев. Работа по трем домам уже ведется, два недостроенных дома будут снесены.

«По проблемным 32 домам микрорайоне "Зердели". До конца года будут завершены работы по укреплению и выравниванию семи домов. В настоящее время начаты работы по трем домам. Укрепительные работы ведутся строго в соответствии с проектными решениями института АО "КазНИИСА"», - сказал Досаев.

Вместе с тем по заключению КазНИИСА два недостроенных дома в микрорайоне будут снесены до конца года. По словам акима, договор с подрядчиком уже подписан.

«На этом месте, после обсуждения с жителями, предполагаем, что будет создан сквер», - уточнил Досаев.

32 многоквартирных девятиэтажных жилых дома были построены в микрорайоне «Зердели» в 2012-2016 годах. В декабре 2019 года один из домов, который был сдан в эксплуатацию в 2013 году, накренился. Акимат тогда заявлял, что специалисты не выявили критических отклонений при обследовании дома – отклонение составляло около 1 см, а это «в пределах допустимого». Позже в акимате сообщили, что «регулярные исследования грунта, основания и несущих конструкций дома, ежедневные замеры крена здания и отслеживание его возможной динамики позволили специалистам лаборатории "КазНИИСА" дать предварительное заключение, касающиеся безопасности проживания в данном доме». Власти со ссылкой на специалистов заверяли, что дом пригоден к дальнейшей эксплуатации.

В октябре 2020 года бывший аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обещал, что обследование 17 домов в микрорайоне «Зердели» будет завершено до конца года и при необходимости будут проведены работы по их укреплению. На тот момент уже были укреплены четыре дома и велись работы еще по трем.