Токаев пойдет кандидатом на президентские выборы от народной коалиции

Народная коалиция в четверг в ходе форума выдвинула кандидатом в президенты Казахстана действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева. Токаев согласился баллотироваться от коалиции и пообещал представить свою предвыборную программу в ближайшее время.

«Мы поддерживаем стратегическую направленность главы государства и будем прилагать усилия для дальнейшего продвижения его реформ. Поэтому сегодня народная коалиция представляет кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента. Этот выбор – выбор истинных патриотов нашей страны, миллионов граждан, неравнодушных к будущему Казахстана. Самое главное, что накануне выборов ведущие политические силы возьмутся за общую цель, которая подбодрит страну», - высказался председатель партии Amanat, спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

В работе форума приняли участие партия власти, Народная партия Казахстана, «Ак жол», более 20 республиканских общественных объединений, ветераны, молодежь, а также более 2 тыс. представителей казахстанского общества. Все они временно объединились для коалиции в поддержку Токаева.

Касым-Жомарт Токаев согласился участвовать в выборах кандидатом от народной коалиции.

«Как я говорил ранее, глава государства не должен отдавать приоритет ни одной партии, должен быть политически нейтральным. Никогда не отступал от этой позиции. Для меня большая честь и ответственность – баллотироваться на президентских выборах в качестве общего кандидата, выдвинутого всеми вами. Благодарю всех за доверие. Очень важно, что в состав коалиции вошли ведущие политические партии, общественные организации и движения. Таким образом, коалиция охватывает все социальные слои», - заявил Токаев на форуме.

Он подчеркнул, что им «движет искреннее желание надежно обеспечить долгосрочные интересы государства и народа», а «гарантии сменяемости власти станут мощным барьером для любых попыток монополизации власти». Свою предвыборную платформу, в которой будут меры по всесторонней трансформации страны и повышению благосостояния граждан, Токаев пообещал представить в ближайшее время. Он также выразил уверенность, что предстоящие досрочные президентские выборы продемонстрируют зрелость, силу и единство нации, покажут решимость в достижении поставленных целей. И, как действующий глава государства пообещал, что они пройдут открыто, честно и справедливо.

