Две организации подали в ЦИК уведомления о проведении опросов

По состоянию на 7 октября в Центризбирком поступили уведомления о проведении опросов общественного мнения от двух юридических лиц. Как сообщается на сайте ЦИК, это исследовательский институт «Общественное мнение» («Қоғамдық пікір») и Институт общественной политики партии Amanat.

Центральная избирательная комиссия напомнила, что опрос общественного мнения вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде ЦИК. В уведомлении указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа.

Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в сети интернет не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.