В выходные в Казахстане ожидается похолодание

8-10 октября в Казахстане ожидается очередная волна похолодания, на севере и востоке республики, а также в горных районах прогнозируются дожди с переходом в снег, сообщает «Казгидромет».

«В предстоящие выходные дни глубокая ложбина циклона с центром над Баренцевым морем, смещаясь с запада на восток по территории Казахстана, вызовет осадки в виде дождя: в северных, восточных и горных районах страны в ночные и утренние часы возможен переход дождя в мокрый снег, будут наблюдаться туманы, усиливаться ветер, на юге и западе республики – с пыльной бурей. Следом за ложбиной смещается холодный антициклон из районов Европы, который в начале новой недели вызовет прекращение осадков на западе, а затем и на севере республики», - говорится в прогнозе.

Также ожидается кратковременное понижение температуры воздуха: на севере, востоке и в центре страны ночью -3+5°С, днем +3+13°С; на западе республики ночью +1+9°С, днем +15+25°С; на юге ночью +1+6°С, в горных районах -2-7°С, днем +12+20°С.