Глава Минздрава выступает против переобучения врачей на краткосрочных курсах

Министр здравоохранения Ажар Гиният категорически против возврата краткосрочных курсов для переобучения врачей на другие направления, например, на кардиологов или врачей общей практики. Таким образом, заявила она в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе, Казахстан получает некачественно подготовленных специалистов и недовольство населения.

«Подготовка медицинских работников, врачей во всем мире является длительным и сложным процессом. И готовить врачей, как мы раньше привыкли готовить узких специалистов, за три месяца, я считаю, это неприемлемым. Это моя принципиальная позиция», - заявила Гиният.

Она подчеркнула, что каждый год депутаты и население поднимают вопрос о качестве оказания медицинской помощи. А обучение на ускоренных курсах приводит к тому, что выпускаются «некачественно подготовленные медработники», растет число жалоб и страдает уровень отечественной медицины. Гиният напомнила, что по международным стандартам врачи обучаются 10-12 лет. Поэтому за три месяца подготовить терапевта или кардиолога невозможно.

«Понимая, что есть дефицит, мы сегодня рассматриваем сертификационные курсы, которые утвердим. Но только в рамках одного профиля. Например, если хирург хочет стать травматологом, мы посмотрим, какие специальности по образовательной он программе прошел, а какие должен пройти», - добавила глава Миндрава.

Но даже в таком случае на переобучение врача потребуется 6-8 месяцев, а то и один год, и специалист должен будет дополнительно пройти это обучение.

«Наши врачи должны быть всесторонне подготовленными и быть готовы лечить по узкому профилю, который они выбрали. Поэтому я категорически против, как раньше, готовить за 3-4 месяца нового специалиста по краткосрочным программам», - резюмировала Гиният.