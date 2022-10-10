Жуматай Алиев предоставил документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты

Бывший зампред Ассамблеи народа Казахстана и депутат мажилиса Жуматай Алиев подал документы в Центральную избирательную комиссию на регистрацию кандидатом в президенты, сообщает ЦИК.

В Центризбирком сообщили, что кандидатуру Алиева выдвинуло общественное объединение «Халық демографиясы» и был представлен весь перечень необходимых документов.

Жуматай Алиев в 2012-2016 годах был депутатом мажилиса парламента V созыва, членом комитета по социально-культурному развитию. Также в разные годы был заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим секретариатом АНК администрации президента, президентом, ректором Центрально-Азиатского университета, который лишен генеральной лицензии на образовательную деятельность. В 2019 году Алиев пытался баллотироваться на пост президента Казахстана, но тогда постановлением ЦИК было отказано в регистрации его кандидатуры: он не сдал экзамен на знание казахского языка.