Его кандидатуру выдвинуло общественное объединение «Халық демографиясы»
Жуматай Алиев предоставил документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты
ФОТО PARLAM.KZ

Бывший зампред Ассамблеи народа Казахстана и депутат мажилиса Жуматай Алиев подал документы в Центральную избирательную комиссию на регистрацию кандидатом в президенты, сообщает ЦИК.

В Центризбирком сообщили, что кандидатуру Алиева выдвинуло общественное объединение «Халық демографиясы» и был представлен весь перечень необходимых документов.

Жуматай Алиев в 2012-2016 годах был депутатом мажилиса парламента V созыва, членом комитета по социально-культурному развитию. Также в разные годы был заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим секретариатом АНК администрации президента, президентом, ректором Центрально-Азиатского университета, который лишен генеральной лицензии на образовательную деятельность. В 2019 году Алиев пытался баллотироваться на пост президента Казахстана, но тогда постановлением ЦИК было отказано в регистрации его кандидатуры: он не сдал экзамен на знание казахского языка.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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