Каракат Абден начинает сбор подписей в свою поддержку

«Мы проводим процедуру подписания соответствующего протокола, который устанавливает кандидатуру Каракат Жаксылыковны Абден в соответствии с требованиями Конституции РК и закона о выборах РК. Таким образом, ЦИК установлено, что кандидат в президенты Абден Каракат Жаксылыккызы соответствует требованиям, предъявляемым к ней Конституцией РК и конституционным законом о выборах РК», - сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров на заседании комиссии после процедуры голосования.

Накануне Каракат Абден сдала экзамен на знание государственного языка.

48-летняя Каракат Абден – известный общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, внештатный советник акима Астаны по социальным вопросам, член общественного совета столицы. Более 10 лет проработала в центральном аппарате Налогового комитета, в Академии государственного управления при президенте. Являлась депутатом маслихата города Астана VI созыва. Также является членом попечительского совета Дома малютки и Детского дома, ментором и наставником для 15 воспитанников детского дома. Автор скандальной книги «Ты – казашка. Гордись!».