Суд отклонил апелляционную жалобу Муратхана Токмади об условно-досрочном освобождении

Во вторник судебная коллегия по уголовным делам суда Улытауской области оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Муратхана Токмади и отказала ему в условно-досрочном освобождении.

«Постановление Жезказганского городского суда области Улытау оставить без изменения. Частную жалобу осужденного Токмади и адвоката Тилемисовой оставить без удовлетворения», – зачитал постановление председательствующий судья Шайкомалов.

Суд отметил, что Токмади имеет шесть погашенных взысканий и одно поощрение в виде благодарности за примерное поведение.

«Вместе с тем примерное поведение является обязанностью осужденного, а потому поощрение, полученное им 9 августа 2022 года только лишь за примерное поведение, не может быть принято и оцениваться как степень его исправления», – также отметил Шайкомалов, разъяснив, что коллегия соглашается с доводами суда первой инстанции о преждевременности назначения условно-досрочного освобождения.

В августе этого года Жезказганский городской суд отказал Токмади и его защитникам в ходатайстве об УДО по тем же причинам.

В 2004 году бизнесмен Муратхан Токмади получил год лишения свободы за непредумышленное убийство банкира Ержана Татишева и почти сразу вышел по амнистии. В 2017 его осудили на три года лишения свободы за вымогательство и незаконное хранение оружия. Затем в эфире КТК был показан документальный фильм, в котором Токмади заявил, что смерть руководителя банка «ТуранАлем» Ержана Татишева в 2004 году была «заказом Мухтара Аблязова». В марте 2018 года суд приговорил бизнесмена к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности. После этого суд в Таразе также заочно приговорил Мухтара Аблязова к пожизненному лишению свободы, посчитав, что он организовал убийство Татишева с целью завладеть активами банка.

В марте этого года Муратхан Токмади обратился к Касым-Жомарту Токаеву с призывом пересмотреть дело. Он указал, что следователи и должностные лица комитета нацбезопасности оказывали на него давление и вынуждали подписать соглашение о признании вины. Он также заявил, что подвергался пыткам.