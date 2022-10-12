Всего ЦИК принял документы от 12 потенциальных кандидатов в президенты

По итогам сбора документов Центральная избирательная комиссия приняла 12 пакетов от потенциальных кандидатов в президенты, сообщил ее секретарь Мухтар Ерман во время заседания. Выдвижение продлилось 20 дней и проходило с 23 сентября по 11 октября.

«11 октября в 18:00 часов по местному времени закончилось выдвижение кандидатов в президенты Республики на внеочередных выборах Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года. Выдвижение проходило с 23 сентября по 11 октября согласно календарному плану мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборах президента Республики Казахстан. Таким образом, в ЦИК представлены документы 12 кандидатов, выдвинутых республиканскими общественными объединениями. Соответствие кандидатов будет завершено в ближайшие дни», – сказал Ерман.

Потенциальными кандидатами стали:

Касым-Жомарт Токаев действующий глава государства, выдвинутый от коалиции из трех парламентских партий и целого ряда общественных объединений;

Мейрам Кажыкен, глава инициативной группы, находящейся в процессе регистрации партии Yntymaq, которого выдвинуло Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат»;

Жигули Дайрабаев от партии «Ауыл»;

Нурлан Ауесбаев от Общенациональной социал-демократической партии;

Нуржан Альтаев, бывший депутат мажилиса, выдвинутый от общественного объединения «Мұқалмас»;

Каракат Абден, общественный деятель;

Талгат Ергалиев от «Союза строителей Казахстана»;

Жуматай Алиев от общественного объединения «Халық демографиясы»;

Хайрулла Габжалилов от общественного объединения оралманов «Асар»;

Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары-дәстүрге жол»;

Бакыт Жанабаев, которого выдвинуло общественное объединение «Казахстанская Лига Любителей Футбола»;

Фатима Бизакова от республиканского общественного объединения «Практическая Психология».