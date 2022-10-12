Сменился председатель комитета технического регулирования и метрологии Минторговли

Ранее занимавший этот пост Арман Абенов освобожден от должности согласно поданному заявлению.

Куаныш Еликбаев родился в 1988 году в Костанайской области. Окончил Казахстанско-Британский технический университет, Университет Международного Бизнеса, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Дипломатическую академию министерства иностранных дел Российской Федерации, Российский университет дружбы народов. Трудовую деятельность начал в 2005 году программистом-администратором сети. В разные годы работал в частных компаниях, на различных должностях в структуре АО «Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности», в Евразийской экономической комиссии, в том числе был заместителем директора департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК, занимал должности главного эксперта и руководителя управления по вопросам функционирования ЕврАзЭС и Таможенного союза департамента международной экономической интеграции министерства национальной экономики, заместителя генерального директора в РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации». С января этого года занимал должность заместителя председателя комитета технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции.