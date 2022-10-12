Назначен председатель комитета по охране прав детей министерства просвещения

Насымжан Оспанова родилась в 1969 году в Алматинской области. Окончила Алма-Атинский филиал Джамбулского технического института легкой и пищевой промышленности, Алматы Менеджмент Университет. Трудовую деятельность начала в 1991 году мастером производственного обучения Профессионально-технического училища №18 города Алматы. В разные годы работала преподавателем, была заместителем директора по учебно-производственной работе этого училища, заместителем директора по учебно-производственной работе и директором Профессионально-технической школы №18 города Алматы, возглавляла Алматинский колледж технологии и менеджмента, Колледж индустрии туризма и гостеприимства города Алматы. С апреля 2017 и по настоящее время работала директором департамента технического и профессионального образования министерства образования и науки.