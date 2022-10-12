Сегодня планируется достичь договоренностей по наиболее важным вопросам двусторонних отношений
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Казахстан направит все усилия на дальнейшее развитие отношений с Катаром – Токаев
Фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который прибыл в Астану с государственным визитом. Президент отметил, что Казахстан направит все усилия на дальнейшее развитие отношений с этой страной, сообщается на сайте Акорды.

«Сегодня мы планируем достичь договоренностей по наиболее важным вопросам двусторонних отношений. Государство Катар является для нас самым важным партнером на Ближнем Востоке. Поэтому мы готовы направить все усилия на дальнейшее развитие наших отношений», - отметил Токаев.

В свою очередь эмир Катара подчеркнул, что между странами установились хорошие взаимоотношения, в последние годы развиваются контакты в самых разных сферах.

«Сегодня в рамках государственного визита мы обсудим ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе экономического форума, который состоялся в июне в Дохе. Эти соглашения направлены на развитие сотрудничества по ряду направлений. Эти вопросы с участием соответствующих министров будут всесторонне рассмотрены в рамках переговоров в расширенном составе», – сказал он.

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