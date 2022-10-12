Дождливая погода и похолодание ожидаются на западе Казахстана

13-15 октября на западе и северо-западе Казахстана ожидается дождливая погода с похолоданием, сообщает «Казгидромет». На остальной территории сохранится теплая погода.

«Жители восточной половины Казахстана все еще могут наслаждаться теплой погодой, где все еще господствует Европейский антициклон. А на запад и северо-запад страны продолжит смещаться циклон из районов Черного моря, с которым ожидается пасмурная, дождливая погода и постепенное понижение температуры», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, на севере, в центре и на востоке республики днем ожидается в пределах +15+20°С, на юге +20+25°С. На западе, северо-западе и севере страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха до +6+15°С.