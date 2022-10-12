Казахстан не планирует внедрять криптовалюту в общую финансовую систему страны

Казахстан не намерен внедрять криптовалюту в общую финансовую систему страны, так как в таком случае придется признавать ее платежным средством, а это уже несет риски потери суверенитета национальной валюты, заявила в среду в ходе пленарного заседания депутат мажилиса Екатерина Смышляева.

«Вывод в общее правовое поле криптобирж означало бы разрешение на оборот криптовалюты и признание криптовалюты практически платежным средством. На сегодняшний день позиция правительства и разработчиков заключается в том, что криптовалюту в нашу общую финансовую систему пока запустить не можем. Это несет очень много рисков. Фактически мы рискуем потерять суверенитет национальной валюты», - заявила Смышляева.

При этом, подчеркнула она, такая позиция государства исходит из международных подходов, так как криптовалюта является необеспеченным активом и в общем правовом поле может обрушить финансовую систему.

«Максимально безопасные этапы индустрии майнинга мы вывели в общее правовое поле, чтобы это происходило в нашей экономике. И только этапы оборота и обмена мы вывели в отдельное поле международного финансового центра “Астана”. У нас это единственный институт, где практически работает регуляторная песочница, которая может себе позволить в отдельном праве сопровождать такие инновационные процессы», - пояснила депутат.

Она также напомнила, что криптобиржи в МФЦА в пилотном режиме работают с 2019 года, и на сегодня уже есть определенные результаты. Но действуют жесткие правила по безопасности и по требованиям для криптобирж.