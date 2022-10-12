Власти Астаны и Дохи подписали соглашение об установлении побратимских отношений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает Катар в качестве авторитетного члена международного сообщества, играющего важную роль на мировой арене. Он подтвердили стремление к укреплению торгово-экономических связей с Катаром, пригласил катарские компании принять активное участие в реализации совместных инвестиционных проектов в Казахстане и заявил о готовности оказать им всяческую поддержку. В частности, он указал на наличие возможностей в сферах сельского хозяйства, энергетики, нефтехимии, горнодобывающей промышленности, финансов.



В следующем году Казахстан и Катар отметят 30-летнюю годовщину установления дипломатических отношений. Токаев назвал это «знаковой вехой», отметив, что за этот период установлено тесное межгосударственное сотрудничество, налажен конструктивный политический диалог.

«Мы всегда будем помнить о всесторонней поддержке и вкладе государства Катар в развитие нашей страны. Готовы и впредь укреплять казахско-катарские отношения», – заявил глава государства.



В свою очередь шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил о приверженности дальнейшему развитию всесторонних связей с Казахстаном, подчеркнув необходимость активизации работы двусторонней межправительственной комиссии. Он также высказался за продолжение работы в рамках многосторонних структур, в том числе по линии СВМДА.

В рамках государственного визита эмира Катара в Казахстан подписаны 12 документов, среди них протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами стран об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и специальных паспортов; соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций;

соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования и научных исследований;

соглашение об установлении побратимских отношений между акиматом города Астана и муниципалитетом города Доха; меморандумы о взаимопонимании в сфере торговли, в области здравоохранения, сельского хозяйства, в области туризма и маркетинговых мероприятий, меморандум о сотрудничестве по подготовке дипломатов и меморандум в сфере метрологии и стандартизации. Также подписаны программа в области спорта между на 2023-2025 гг. и программа в области культуры и искусства на 2023-2025 гг.