ФСБ России заявила о задержании подозреваемых в подрыве Крымского моста

Как утверждает ФСБ, в подготовке теракта участвовали 12 человек, восемь из них задержаны: пять граждан России, три гражданина Украины и Армении.

По версии следствия, бомбу, закамуфлированную в рулоны с пленкой весом 22,7 тонн, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский город Русе. Переправкой якобы занимались трое граждан Украины, двое граждан Грузии и гражданин Армении. В конце сентября – начале октября в Ереване груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС и произведена подмена документов. Затем, по данным ФСБ, бомбу вывезли на зарегистрированном в Грузии грузовике. 4 октября груз пересек российскую границу, 6 октября его разгрузили в Краснодарском крае, 7 октября документы на груз снова изменили, указав получателем несуществующую фирму в Крыму. Подменой якобы занимались украинцы и россияне, имена последних ФСБ не называет. 7 октября паллеты загрузили в грузовик гражданина России, он выехал в Симферополь, а 8 октября при проезде по Крымскому мосту машина взорвалась. ФСБ утверждает, что передвижение груза по всему маршруту отслеживал сотрудник главного управления разведки Украины.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате частично обрушились два автомобильных пролета, загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате погибли четыре человека. Россия расценивает это как теракт и обвиняет в нем Украину.