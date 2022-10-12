ЦИК приостановил процесс рассмотрения кандидатуры Нуржана Альтаева в президенты

Центральная избирательная комиссия приостановила процесс рассмотрения соответствия кандидатуры Нуржана Альтаева требованиям к кандидату в президенты, об этом во время заседания заявил член ЦИК Шавкат Утемисов. Протокол заседания высшего органа РОО «Мұқалмас» о его выдвижении оспаривается в суде.

«11 октября в Центральную избирательную комиссию поступило определение суда района Байконыр города Астаны от 11 октября о приостановлении действия протокола общего собрания РОО "Мұқалмас" №19 от 6 октября 2022 года "О выдвижении кандидата в президенты РК". На основании вышеизложенных обстоятельств, как указано в пункте 3 статьи 76 Конституции РК, то есть приговоры и иные постановления, решения судов имеют обязательную силу на всей территории РК. Также на основании вынесенного определения суда разработан проект протокола о приостановлении установления соответствия кандидата Альтаева Нуржана Бауыржановича», – сказал Утемисов.

Как добавил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, действуя в интересах лица, выдвинутого кандидатом в президенты, Центральная избирательная комиссия приостанавливает установление соответствие кандидата в президенты Нуржана Альтаева требованиям, предъявляемым к нему Конституцией и конституционным законом.

Бывший депутат мажилиса Нуржан Альтаев 7 сентября подал документы о выдвижении кандидатом в президенты в Центральную избирательную комиссию, сообщается на сайте ЦИК. Его выдвинуло республиканское общественное объединение «Мұқалмас». При этом ряд руководителей объединения подали в ЦИК заявление о фальсификации протокола заседания высшего органа «Мұқалмас» о выдвижении Альтаева.

«В Центризбирком 7 октября т.г. поступило заявление от ряда руководителей филиалов РОО "Мұқалмас" о фальсификации протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения "Мұқалмас" о выдвижении Альтаева Н.Б. в Президенты Республики Казахстан», – говорилось в сообщении ЦИК.

30 сентября Альтаев сообщил Власти о том, что он рассматривает возможность баллотироваться в президенты и еще не определился, от какого объединения он будет выдвигаться.

Нуржану Альтаеву 43 года. В различные годы он возглавлял департамент социально-предпринимательской корпорации «Оңтүстік», был начальником управления предпринимательства и промышленности Южно-Казахстанской области, директором ТОО «Центр обслуживания предпринимательства» ЮКО, возглавлял региональную палату предпринимателей, работал в должности заместителя председателя НПП «Атамекен. С 2017 по 2018 годы был вице-министром сельского хозяйства, затем – вице-министром труда и социальной защиты населения. В феврале 2019 году стал депутатом мажилиса парламента от партии «Нур Отан», но в декабре 2020 был исключен из партии с формулировкой «за совершение действий, дискредитирующих партию и наносящих ущерб ее интересам, выразившимся в ряде публичных заявлений, в том числе о намерении создать новую политическую партию». Соответственно, Альтаева лишили депутатских полномочий.