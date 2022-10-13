Рейсы из Казахстана во Вьетнам запускают с 25 октября

Вьетнамская авиакомпания VietJet Air запускает рейсы между Алматы и Нячангом с 25 октября, а с 25 декабря – из Астаны, сообщает комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Состоялась презентация открытия прямого рейса между Казахстаном и Вьетнамом. Вьетнамская авиакомпания VietJet Air с 25 октября 2022 года начнет выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Нячанг с частотой два рейса в неделю (среда, суббота) на воздушных судах типа А-330», - говорится в сообщении.

Кроме того, авиакомпания планирует с 25 декабря начать выполнение полетов по маршруту Астана – Нячанг с частотой два рейса в неделю (понедельник, четверг) на воздушных судах типа А-330.

VietJet Air – вьетнамская низкобюджетная авиакомпания. Эксплуатирует порядка 100 воздушных судов типа Эйрбас А-320, А-321 и А-330. Выполняет полеты по 52 внутренним и 52 международным маршрутам. Является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).