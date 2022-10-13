ЦИК отказал в регистрации трем кандидатам в президенты

Хайрулла Габжалилов, выдвинутый общественным объединением оралманов «Асар», Талгат Ергалиев от Союза строителей Казахстана и Фатима Бизакова от республиканского общественного объединения «Практическая Психология» не смогли получить разрешения Центризбиркома на дальнейшее участие в предвыборной гонке, так как не соответствуют требованиям законодательства, предъявляемые кандидатам в президенты.

«Центральной избирательной комиссией установлено, что кандидат в президенты РК Хайрулла Габжалилов не соответствует требованиям, предъявляемым ему Конституцией РК и Конституционным законом "О выборах в РК"», – сказал председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров во время заседания ЦИК в четверг.

По данным агентства по делам государственной службы, Габжалилов не имеет необходимого стажа на государственной службе, что и стало причиной несоответствия. За отказ в его регистрации члены ЦИК проголосовали единогласно.

По той же причине отказано и Талгату Ергалиеву: его опыт работы на государственной службе составляет только три года и четыре месяца, что является основанием для отказа в регистрации, так как кандидат должен проработать на госслужбе не меньше пяти лет. Кроме того, согласно данным министерства юстиции, Союз строителей Казахстана не отвечает Конституционному закону «О выборах в РК».

Бизакова тоже не имеет требуемого стажа на государственной службе, в связи с чем ей было отказано в регистрации кандидатом в президенты.

«Таким образом, Центральной избирательной комиссией установлено, что кандидат в президенты РК Бизакова Фатима не соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК "О выборах в РК"», – сказал Абдиров.

​Хайрулла Габжалилов подал документы о выдвижении кандидатом в президенты в ЦИК 11 октября, его выдвинуло общественное объединение оралманов «Асар». Габжалилов – один из разработчиков первого дизайна тенге. Председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев стал седьмым потенциальным кандидатом и сдал документы в ЦИК 10 октября от республиканского объединения юридических лиц, которое он возглавляет. Фатима Бизакова сдала свой пакет документов в ЦИК 11 октября, ее выдвинуло республиканское общественное объединение «Практическая Психология», председателем которого она является.