Беларусь ввела режим контртеррористической операции

«Сегодня, к сожалению, мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить. Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта. Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции. Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных, сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси», - заявил Макей.

Он отметил, что «в нынешней ситуации ни один подобного рода сигнал не должен оставаться без адекватной реакции». Поэтому Вооруженные силы, правоохранительные структуры и спецслужбы страны «готовы дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств».