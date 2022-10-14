В стране боятся провокаций и «захвата территории» с сопредельных государств
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Беларусь ввела режим контртеррористической операции
Фото БЕЛТА

Беларусь ввела режим контртеррористической операции, опасаясь провокаций и захвата территории со стороны сопредельных государств. Об этом в интервью российскому изданию «Известия» заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

«Сегодня, к сожалению, мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить. Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта. Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции. Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных, сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси», - заявил Макей.

Он отметил, что «в нынешней ситуации ни один подобного рода сигнал не должен оставаться без адекватной реакции». Поэтому Вооруженные силы, правоохранительные структуры и спецслужбы страны «готовы дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств».

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