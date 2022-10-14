Разработать общие подходы по обеспечению водной безопасности в СНГ призвал Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что настало время странам СНГ выработать общие подходы по обеспечению водной безопасности на всем пространстве Содружества. Об этом он заявил в ходе заседания Совета глав СНГ в узком составе в пятницу.

«Изменение климата обостряет проблемы обеспечения водными ресурсами почти во всех странах СНГ. Мы занимаемся этим вопросом в рамках различных международных форматов, ведем поиск взаимоприемлемых решений на двусторонней основе. Вместе с тем полагаем, что настало время для выработки общих подходов по обеспечению водной безопасности на всем пространстве Содружества», - сказал Токаев.

В этой связи он предложил исполкому СНГ разработать и внести конкретные рекомендации по эффективному и взаимному пользованию трансграничными водными ресурсами.

Кроме того, по мнению президента, в условиях в геополитической напряженности от глав-государств Содружества требуется «еще больше усилия для укрепления взаимного доверия, обеспечения стабильности, безопасности в регионе». Он напомнил, что в СНГ создана сбалансированная система взаимодействия силовых и правоохранительных органов, приняты концептуальные документы в области безопасности. Вместе с тем, считает Токаев, необходимо оперативно вырабатывать превентивные меры для реагирования на новые риски и угрозы.

«Казахстан разделяет совместные подходы государств СНГ по совершенствованию организационно-правовых механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Мы выражаем готовность к тесной скоординированной работе по реализации задач принимаемой сегодня программы борьбы с экстремизмом», - заверил президент Казахстана.