В больницах в Казахстане остаются более сотни заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции и два случая коронавирусной пневмонии, летальных исходов не зафиксировано, сообщает Минздрав.

Всего в стране подтверждено 1 394 239 случаев коронавирусной инфекции и 90 116 случаев пневмонии.

На 15 октября лечение получают 1 000 человек (862 КВИ+ и 138 КВИ-), из них в стационарах остаются 107 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 893. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппаратах ИВЛ – 3 пациента.