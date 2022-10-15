Мейрам Кажыкен зарегистрирован кандидатом в президенты

Мейрам Кажыкен, выдвинутый содружеством профсоюзов «Аманат», зарегистрирован кандидатом в президенты Казахстана. Такое решение принято Центральной избирательной комиссией по итогам заседания в субботу.

Напомним, что для регистрации кандидатам необходимо набрать не менее 118,2 тыс. подписей. В поддержку Кажыкена было собрано 122 184 подписи, после проверки достоверными признаны 122 055 подписей.

«Все документы получены, все процедуры, необходимые для регистрации кандидатом, соблюдены. Таким образом, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Мейрама Кажыкена кандидатом в президенты», - отметил председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

61-летний Мейрам Кажыкен – руководитель инициативной группы партии «Ынтымак», находящейся в процессе регистрации. Он стал вторым зарегистрированным кандидатом в президенты. Первым зарегистрировали действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.

Всего документы в ЦИК подавали 12 кандидатов. Процесс рассмотрения кандидатуры Нуржана Альтаева от РОО «Мұқалмас» приостановлен, так как протокол о его выдвижении оспаривается в суде. Еще троим кандидатам - Хайрулле Габжалилову, выдвинутому общественным объединением оралманов «Асар», Талгату Ергалиеву от Союза строителей Казахстана и Фатиме Бизаковой от республиканского общественного объединения «Практическая Психология» ЦИК отказал в регистрации в связи с несоответствием их требованиям законодательства.