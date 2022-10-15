Строительством АЭС в Казахстане будет заниматься консорциум международных компаний − глава «Самрук-Казына»

Строительством атомной электростанции в Казахстане будет заниматься консорциум международных компани. При этом окончательное решение по формату строительства АЭС, месту, мощности единичного блока и условиям финансирования руководство страны примет в 2023 году, заявил председатель правления ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев.

«Правительство уже близко к определению площадки строительства. По опыту посещения Турции, Венгрии, Франции, Южной Кореи и Китая определено, что, однозначно, строительство должно осуществляться в виде международного консорциума. То есть это не будет одна страна, которая поставит и построит всю станцию. Мы будем брать самые лучшие технологии», − заявил Саткалиев.

Для строительства объектов ядерного острова наиболее эффективные технологии может предоставить Россия, Корея, Франция, говорит глава «Самрук-Казына». В части энергетического оборудования наилучшие технологии разработчики проекта видят у General Electric и корейских производителей. Вспомогательное оборудование, автоматика, системы учета, насосное оборудование представлено в основном европейскими производителями, в частности французскими и немецкими. Во время строительства, подчеркивает Саткалиев, важный блок работ будет связан с обеспечением технического надзора, и здесь Казахстан тоже видит преимущества у ряда европейских компаний, в том числе французских.

«Мы ожидаем, что окончательный выбор произойдет в течение нескольких месяцев. Можно сказать, уже в 2023 году будет принято окончательное решение по формату, стройке, месту, мощности единичного блока и условиям финансирования. После этого начнется проектирование, подготовка площадки, инженерные изыскательные работы. Сама стройка начнется уже после того как будут завершены проектные работы», − пояснил предправления «Самрук-Казына».

Саткалиев также заметил, что все вопросы безопасности будут обговариваться казахстанской стороной во время определения требований к проекту: «Условия безопасности должны быть одним из критериев выбора подрядчиков. Мы для себя поставили самые жесткие, так называемые «постфукусимские» требования, предполагающие элементы активной и пассивной защиты. Станция будет защищена и в плане автоматики, и в плане технических решений. Например, корпус станции должен будет выдержать удар от падения крупнофюзеляжного самолета. Не говоря уже о сейсмических требованиях, которые являются базовыми для категории «10+» землетрясения»

По словам предправления, каждый поставщик основного оборудования несет «непосредственную ответственность», которая прописывается в договорах о качестве работы оборудования. Некоторые вендоры предлагают также дополнительне опции безопасности, связанные с вывозом и утилизацией ядерных отходов, подготовкой кадров. При этом французские, корейские и китайские компании предполагают, что утилизация отходов − это обязанность страны, которая покупает эти технологии. В случае их выбора, Казахстан должен сам решить вывозить их или найти способ захоронения на своей территории. Только российский «Росатом» предлагает полностью вывозить и утилизировать атомные отходы на своей территории.

Казахстан рассматривает вариант строительства АЭС мощностью 2,4 ГВт в районе поселка Улкен в Алматинской области. Стоимость одного энергоблока в среднем может составить $5 млрд. Предположительно, строительство объекта займет 10 лет.