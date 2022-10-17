За сутки в Казахстане зарегистрировано 12 случаев коронавируса

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 12 случаев коронавирусной инфекции. Случаев пневмонии, как и летальных случаев в целом, не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 394 287 случаев коронавирусной инфекции.

На 17 октября лечение продолжают получать 959 человек (829 КВИ+ и 130 КВИ-), из них в стационарах остаются 107 заболевших, амбулаторно лучатся 852 человека. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.