В Алматы начался отопительный сезон

В Алматы 17 октября начался отопительный сезон, сообщается в пресс-релизе управления энергетики и водоснабжения города. Дата определена из метеорологических прогнозов и мониторинга погоды, подключение к теплоснабжению будет осуществляться поэтапно.

«По поручению акима города Ерболата Досаева, новый отопительный сезон 2022-2023 годов в Алматы начался 17 октября 2022 года. Указанная дата открытия нового отопительного сезона определена, исходя из метеорологических прогнозов и ежедневного мониторинга погоды в Алматы», – говорится в сообщении.

Первыми к теплоснабжению подключат детские, лечебные и школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения; затем жилые здания, общежития и гостиницы; после – административные здания, учебные заведения, театры и прочие здания.

В управлении также напомнили, что обеспечивают подачу тепловой энергии до границы балансового разграничения, то есть до входа в дом. Управляющей компании, КСК, ОСИ необходимо проверить параметры на входе в дом и осуществить подключение внутридомовой системы теплоснабжения.