Казахстану не хватает кризисных центров для пострадавших от бытового насилия женщин – МВД

В Казахстане не хватает кризисных центров для женщин, пострадавших от бытового насилия. Как сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр внутренних дел Марат Ахметжанов, если в ряде регионов не хватает мест, то в Абайской и Кызылординской области такие центры вовсе отсутствуют. Кроме того, не хватает вытрезвителей для семейных дебоширов.

«Помощь в социальной реабилитации жертв оказывают 57 кризисных центров. В текущем году полицией направлены в кризисные центры свыше 7,5 тысяч женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Из них более двух тысяч были размещены в приютах. Однако количества таких центров недостаточно. К примеру, в Шымкенте в полицию поступило более 11 тысяч сообщений о фактах бытового насилия. Однако там действует всего один кризисный центр. Аналогичная ситуация в Атырауской и Северо-Казахстанской областях. А в области Абай и Кызылординской области такие центры вообще отсутствуют», - привел данные Ахметжанов.

В этой связи он попросил акиматы рассмотреть вопрос организации работы таких центров в регионах и увеличить государственный социальный заказ на эти цели.

Вместе с тем, добавил министр, большинство преступлений в быту совершается в состоянии опьянения. Однако на сегодня также не решен вопрос изоляции пьяных дебоширов. По данным главы МВД, в стране функционируют всего 35 центров временной адаптации и детоксикации на 778 койко-мест, и этого недостаточно.

«В Усть-Каменогорске работает всего одно такое учреждение на 20 койко-мест. Полицейскими в них были доставлены семь тысяч правонарушителей, из них помещены пять тысяч. Аналогично в Павлодаре – всего один вытрезвитель на 24 койко-места. В Кокшетау его вообще нет. В целом по стране необходимо еще 32 таких учреждения на 594 койко-места», - объяснил Ахметжанов.

Аналогичные проблемы в стране, по его словам, и с нехваткой койко-мест для принудительного лечения хронических алкоголиков. Всего по стране функционируют 20 специализированных наркологических учреждений для принудительного лечения. При этом процедура направления в них граждан крайне забюрократизирована.

«Медицинские работники наркологических учреждений неохотно выносят соответствующие решения. В результате полицейские вынуждены заниматься этой работой, зачастую за счет собственных средств. Это оформление материалов в суды, сдача анализов, прохождение экспертизы правонарушителем и его доставление для госпитализации в медучреждение. Финансирование в данном направлении не предусмотрено», - констатировал глава МВД.

Всего судами в 2022 году рассмотрено четыре тысячи материалов о принудительном лечении. Но из-за нехватки мест госпитализированы только 72% направленных на лечение. На сегодня Казахстан нуждается в 11 подобных дополнительных учреждениях.