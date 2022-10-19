Иран пообещал поставить России баллистические ракеты – Reuters

Иран пообещал предоставить России ракеты «земля-земля» в дополнение к большему количеству беспилотников, сообщили Reuters источники. При этом договоренность была достигнута еще 6 октября, когда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, два высокопоставленных чиновника Революционной гвардии Ирана и представитель Высшего совета национальной безопасности посетили Москву для переговоров с Россией о поставках оружия.

По информации одного из иранских дипломатов, Россия запросила «дополнительные беспилотники и иранские баллистические ракеты с повышенной точностью», в частности, ракеты семейства Fateh и Zolfaghar. Западный чиновник, проинформированный по этому вопросу, подтвердил это, заявив, что между Ираном и Россией существует соглашение о поставках баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля», включая Zolfaghar. Одним из беспилотников, которые Иран согласился поставить, является Shahed-136.

Иранский дипломат также заявил, что Иран «не занимает чью-либо сторону в украинском кризисе, как Запад», а хочет «положить конец кризису дипломатическим путем».

«Они хотели купить сотни наших ракет, даже средней дальности, но мы сказали им, что вскоре можем поставить несколько сотен требуемых ими ракет ближнего действия Zolfaghar и Fateh 110, класса «земля-земля», - сказал также один из иранских силовиков.

Он не уточнил «точное время», но сообщил, что «очень скоро они будут отправлены двумя-тремя партиями».

По словам другого иранского дипломата, Москва специально запросила ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar и поставка произойдет максимум через 10 дней.

Fateh-110 и Zolfaghar — иранские баллистические ракеты класса «земля-земля» малой дальности, способные поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.

На прошлой неделе Россия атаковала Украину иранскими беспилотниками Shahed-136. Министерство иностранных дел Ирана во вторник опровергло сообщения о том, что страна поставляет беспилотники и другое оружие в Россию для использования в Украине, а Кремль также отрицал, что использовал иранские беспилотники для нападения на Украину.

Несколько государств Европейского союза в понедельник призвали к санкциям против Ирана из-за его поставок беспилотников в Россию.