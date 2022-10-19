Более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан – Токаев

Более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан, сообщил Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью Алматинской области.

«В настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан. Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру БАКАД, что существенно поможет экономике области. Обсудите этот вопрос с правительством и компаниями», - сказал президент.

Он также отметил, что Конаев должен стать «контрмагнитом» по отношению к Алматы. Необходимо создавать все условия для открытия инвесторами новых производств, в том числе осуществляющих релокацию из других стран.

«Данный вопрос нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнерами. В регионе работает ряд крупных предприятий-экспортеров, от которых поступают основные налоговые сборы. Нужно помочь им в расширении производств через предоставление мер государственной поддержки. Министерствам национальной экономики и финансов представить предложения в месячный срок», - подчеркнул глава государства.

Вместе с тем он сообщил, что для размещения перспективных проектов на территории города-спутника Gate City, возводимого между Алматы и городом Конаев, будет открыта специальная экономическая зона. Он поручил активизировать эту работу, отметив, что на сегодняшний день в области функционируют две индустриальные зоны и еще две зоны на стадии создания.

Кроме того, Токаев считает, что Алматинская область, производя более 70 видов стройматериалов, может стать основным поставщиком продукции стройиндустрии для всей страны. Он напомнил, что в регионе доля обрабатывающей промышленности одна из самых высоких в стране и составляет 90%. Область также лидирует по производству продуктов питания, напитков, бумажных изделий, пластиковых труб и других товаров, используемых в производственно-хозяйственных целях.