Токаев поручил запустить электричку между Алматы и Конаевом

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил запустить между Алматы и Конаевом электричку и в целом разработать комплексные меры по улучшению транспортной сети области.

«Увеличение транспортно-логистического потенциала региона является одним из основных приоритетов. Правительству совместно с администрацией следует разработать комплексные меры по улучшению транспортной сети области. Следует предусмотреть расширение мощностей пассажирских и грузовых перевозок», - сказал Токаев в ходе встречи с общественностью региона.

В частности, наряду с автомобильной дорогой необходимо развивать железнодорожную ветку между городами Алматы и Конаев, отметил президент.

«Ранее между двумя районами курсировал специальный электропоезд. Необходимо рассмотреть возможность его восстановления. Эта мера поможет уменьшить заторы на дорогах возле Алматы», - подчеркнул глава государства.

Кроме этого, важно развитие межрегиональных транспортных коридоров, поскольку Алматинская область расположена недалеко от границы с Китаем. Токаев отметил, что автомобильные дороги увеличивают объем грузовых и пассажирских перевозок и способствуют развитию не только одного региона, но и всей страны.