Токае поручил срочно отремонтировать Большой Алматинский канал

Отремонтировать Большой Алматинский канал в срочном порядке поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с общественностью Алматинской области. Президент констатировал, что с момента его запуска не было проведено ни одного капитального ремонта.

«Сегодня состояние Большого Алматинского канала критическое. Сейчас этот канал снабжает водой 60 тысяч гектаров земли. Однако с момента запуска не было проведено ни одного капитального ремонта. Акимату совместно с правительством необходимо срочно взяться за эту работу», - поручил президент.

Также, по его словам, в связи с дефицитом воды остро стоит проблема использования очищенной воды Сорбулака. В настоящее время сорбулакской водой орошается 2,7 тыс. га полей. Глава государства поручил разработать правила очистки и утилизации сточных вод. Тогда, по его словам, появится возможность расширить площадь орошаемых земель.