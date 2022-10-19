В аннексированных Россией четырех регионах Украины вводят военное положение

Как пишет «Медуза», правительство, МВД, МЧС, Минобороны, ФСБ, Росгвардия и Главное управление специальных программ президента должны в трехдневный срок «представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение».

Сегодня указ Путина, который уже опубликован, рассмотрит и утвердит Совет Федерации.

Вместе с тем Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области, а также аннексированные Крым и Севастополь переведены в состояние среднего уровня реагирования. Средний уровень реагирования означает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; временное отселение жителей в безопасные районы; введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней; ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра; введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

Еще одним указом Путина расширяются полномочия администраций у администраций аннексированных регионов, там вводится «максимальный уровень реагирования». Власти этих регионов, в частности, наделяются полномочиями «по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики», а также «по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения». В этих регионах «ведется территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы (штабы территориальной обороны)».

На территориях субъектов РФ, входящих в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа, за исключением субъектов Российской Федерации, которые указаны в предыдущем пункте указа, вводится «уровень повышенной готовности». Это означает, что власти этих регионов получают те же полномочия, что и руководители субъектов федерации, упомянутых выше, за исключением права на временно отселение жителей и введение особого режима въезда и выезда и ограничение свободы передвижения.

В остальных субъектах РФ вводится «уровень базовой готовности». Это подразумевает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. Также этот уровень предусматривает введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.