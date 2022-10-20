Премия Сахарова присуждена украинскому народу

Депутаты Европарламента присудили премию Сахарова за свободу мысли 2022 года украинскому народу в лице президента, избранных лидеров и гражданского общества, сообщается на сайте Европарламента .

«Эта награда для тех украинцев, которые сражаются. Для тех, кто был вынужден бежать. Для тех, кто потерял родных и близких. Для всех тех, кто встает и борется за то, во что верит. Я знаю, что мужественный народ Украины не сдастся, и мы тоже», - сказала президент Европейского парламента Роберта Метсола.

В номинации отмечены усилия президента Украины Владимира Зеленского, а также роль отдельных лиц, представителей общественных инициатив, государственных и общественных институтов, в том числе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Юлии Паевской, основателя эвакуационной медицинской части «Ангелы Тайры» Александры Матвийчук, юриста-правозащитник и председателя организации «Центр гражданских свобод», движения гражданского сопротивления «Желтая лента» Ивана Федорова и мэр Мелитополя, который в настоящее время находится под российской оккупацией.

Вручение премии состоится 14 декабря в Страсбурге.

Премия Сахарова за свободу мысли ежегодно присуждается Европейским парламентом. Премия учреждена в 1988 году в честь отдельных лиц и организаций, защищающих права человека и основные свободы, и носит имя советского физика и политического диссидента Андрея Сахарова. Призовой фонд премии составляет 50 тыс. евро.