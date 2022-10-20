На территории Украины остается около 200 казахстанцев
Большая часть сотрудников посольства Казахстана в Украине передислоцирована в Польшу – МИД
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Большинство сотрудников посольства Казахстана в Украине передислоцированы в Польшу, сообщил в четверг в кулуарах сената журналистам заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди. По его словам, на территории Украины остается около 200 граждан Казахстана, которым консул оказывает помощь.

«Вопрос полной эвакуации посольства не стоит. Во-первых, в текущей ситуации в Украине мы не можем подвергать риску жизни и безопасность наших дипломатических сотрудников. Поэтому сейчас стоит вопрос их передислокации. Большая часть дипломатов сейчас передислоцирована я в Варшаву (Польша – В.). Они ведут свою деятельность оттуда», - сообщил Тлеуберди.

Помимо этого, сказал глава МИД, в Киеве остается консул, который ежедневно принимает граждан Казахстана, находящихся в Украине.

«Там у них много вопросов, они обращаются за помощью. Говорить о полной эвакуации или временном закрытии нет причин», - подчеркнул зампремьера.

По его словам, в данное время сложно собирать информацию о гражданах Казахстана в Украине, но, по оценкам консула, их, возможно, 200 человек. Они, по заверениям Тлеуберди, могут быть эвакуированы в Польшу и Молдову. В данном вопросе посольство оказывает содействие при пересечении границы.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Узбекистан обьявил в международный розыск председателя каракалпакского этнокультурного объединения в Актау
Новости
Решение вопроса границ должно происходить мирно – Токаев
Новости
Акимат Алматы в одностороннем порядке решил снести здание VIP-терминала аэропорта, заявили в Минкультуры
Новости
Строительством АЭС в Казахстане будет заниматься консорциум международных компаний − глава «Самрук-Казына»
Новости
Украина вернула более сотни женщин, находившихся в российском плену
Новости
В ОСДП заявили, что им сорвали пресс-конференцию кандидата в президенты