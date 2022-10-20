Большая часть сотрудников посольства Казахстана в Украине передислоцирована в Польшу – МИД

Большинство сотрудников посольства Казахстана в Украине передислоцированы в Польшу, сообщил в четверг в кулуарах сената журналистам заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди. По его словам, на территории Украины остается около 200 граждан Казахстана, которым консул оказывает помощь.

«Вопрос полной эвакуации посольства не стоит. Во-первых, в текущей ситуации в Украине мы не можем подвергать риску жизни и безопасность наших дипломатических сотрудников. Поэтому сейчас стоит вопрос их передислокации. Большая часть дипломатов сейчас передислоцирована я в Варшаву (Польша – В.). Они ведут свою деятельность оттуда», - сообщил Тлеуберди.

Помимо этого, сказал глава МИД, в Киеве остается консул, который ежедневно принимает граждан Казахстана, находящихся в Украине.

«Там у них много вопросов, они обращаются за помощью. Говорить о полной эвакуации или временном закрытии нет причин», - подчеркнул зампремьера.

По его словам, в данное время сложно собирать информацию о гражданах Казахстана в Украине, но, по оценкам консула, их, возможно, 200 человек. Они, по заверениям Тлеуберди, могут быть эвакуированы в Польшу и Молдову. В данном вопросе посольство оказывает содействие при пересечении границы.