Лыжно-биатлонный комплекс построят в Жетысуской области

В четверг в ходе встречи с общественностью Жетысуской области президент Касым-Жомарт Токаев поручил построить в регионе современный лыжно-биатлонный комплекс.

«Поручаю правительству обеспечить строительство в регионе современного лыжно-биатлонного комплекса. Он станет базой для подготовки новых чемпионов и позволит повысить туристическую привлекательность области», - заявил Токаев.

Президент напомнил, что Жетысу всегда был одним из спортивных центров страны. В частности, здесь сформирована сильная школа велоспорта. Он напомнил, что недавно казахстанский спортсмен Евгений Федоров завоевал золотую медаль на Чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходил в Австралии. Такие достижения, подчеркнул глава государства, вдохновляют молодежь заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и добиваться больших целей.

Вместе с тем президент поручил провести реконструкцию курорта «Капал-Арасан», открытого еще в XIX веке. Токаев считает, что оздоровительный туризм имеет большое будущее и в целом медицинские центры должны использовать возможности края для развития курортов и проводить современные лечебно-реабилитационные программы.

«Для укрепления здоровья нации мы должны развивать детский и массовый спорт. В нашей стране реализуется национальный проект “Здоровая нация”. Там к 2025 году поставлена ​​цель увеличить долю граждан, занимающихся физкультурой и спортом, до 50 %. Сейчас в Жетысуской области этот показатель составляет 34 %. Для достижения желаемой цели необходимо развивать спортивную инфраструктуру. Особенно это нужно делать в сельской местности», - также продолжил Токаев.

Кроме этого, сообщил глава государства, для развития туризма в регионе, «чтобы туристы приезжали массово», необходимо построить соответствующую инфраструктуру и создать благоприятные условия. Он отметил, что в последние годы в этом направлении проделана большая работа, «но этим нельзя ограничиваться».

«Инвестиционные проекты на сумму более 3 млрд тенге будут реализованы в национальных парках Жетысу. Ремонтируются дороги, ведущие к заповедникам. Здесь будет построена дорога к самому высокому в Средней Азии водопаду “Бурхан Булак”», - сказал Токаев.