Ранее он работал в структурах министерства обороны и КНБ
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Ержан Мурзабаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития
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Постановлением правительства Ержан Мурзабаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Ержан Мурзабаев родился в 1969 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А.В. Хрулева, Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. Трудовую деятельность начал в середине 1990-х в структуре министерства обороны. В разные годы работал инспектором-ревизором, начальником финансового отдела, ревизионно-контрольного управления департамента экономики и финансов, возглавлял главную финансовую инспекцию министерства обороны. Также занимал должности в этой сфере в Республиканской Гвардии, был директором департамента бюджетного планирования и управления активами, управляющим директором-директором регионального филиала по городу Алматы АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ», директором департамента финансов и бухгалтерского учета АО «Фонд недвижимости «Самұрық-Қазына». Также работал на руководящих должностях в структурах министерства обороны и комитета национальной безопасности.

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