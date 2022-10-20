Ержан Мурзабаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития

Ержан Мурзабаев родился в 1969 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А.В. Хрулева, Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. Трудовую деятельность начал в середине 1990-х в структуре министерства обороны. В разные годы работал инспектором-ревизором, начальником финансового отдела, ревизионно-контрольного управления департамента экономики и финансов, возглавлял главную финансовую инспекцию министерства обороны. Также занимал должности в этой сфере в Республиканской Гвардии, был директором департамента бюджетного планирования и управления активами, управляющим директором-директором регионального филиала по городу Алматы АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ», директором департамента финансов и бухгалтерского учета АО «Фонд недвижимости «Самұрық-Қазына». Также работал на руководящих должностях в структурах министерства обороны и комитета национальной безопасности.