Акимат Алматы сегодня отправил запрос в Минкультуры о сносе здания VIP-терминала аэропорта

20 октября в министерство культуры и спорта поступил запрос от акимата о сносе здания VIP-терминала аэропорта, которое является памятником истории и культуры. Этот вопрос вынесен на рассмотрение специальной комиссии.

В 2020 году турецкая компания TAV Airports Holding выкупила международный аэропорт Алматы и с тех пор настаивала на том, что для строительства нового терминала необходимо убрать старое здание 1935 года, которое является памятником архитектуры местного значения. В нем находится VIP-терминал. Акимат утвердил решение о сносе здания VIP-терминала аэропорта, которое не было поддержано минкультом. Компанией TAV Airports Holding уже начался снос здания VIP-терминала аэропорта – снесена пристройка к старому зданию. В аэропорту утверждают, что здание будет «перенесено с сохранением ключевых архитектурных элементов» и ссылаются на разрешение, полученное акиматом Алматы. Между тем комитет культуры министерства культуры и спорта на запрос Власти ответил, что для лишения памятника статуса, его переноса и изменения, требуется решение акимата по согласованию с министерством, однако на согласование с министерством этот вопрос акиматом в текущем году не вносился.

«Сегодня в министерство поступил запрос от акимата Алматы касательно перемещения здания аэропорта, являющегося памятником истории и культуры местного значения, на расстояние 450 метров от его нынешнего местоположения», – говорится в ответе министерства культуры на запрос Власти.

В министерстве отметили, что после изучения представленных акиматом материалов вопрос (о сносе VIP-терминала – В.) будет вынесен на рассмотрение специальной комиссии.

Также уточнили, что о принятом специальной комиссией решении будет сообщено позже.