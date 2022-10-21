В отношении Алексея Навального возбудили новое уголовное дело

Российский политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима, сообщил, что получил официальное уведомление от Следственного комитета о возбуждении нового уголовного дела против него, сообщает Русская служба ВВС .

В Twitter Навального опубликовано сообщение, в котором говорится, что новое уголовно дело в отношении политика возбуждено в связи с тем, что он, находясь в колонии, пропагандировал терроризм, призывал к нему; публично призывал к экстремизму; финансировал экстремистскую деятельность; реабилитировал нацизм.

В июне этого года Навальный сообщал, что ему предъявили обвинение еще по одному уголовному делу – о создании «экстремистского сообщества».

Алексей Навальный был арестован в январе 2021 года в аэропорту Шереметьево по возвращении в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления. С тех пор политика уже несколько раз судили по различным обвинениям. Изначально Симоновский суд Москвы в феврале 2021 года заменил ему условный срок 3 года 6 месяцев по делу «Ив Роше» на реальный с отбыванием наказания в колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. 22 марта 2022 года Лефортовский суд Москвыы приговорил Алексея Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима за мошенничество в особо крупном размере и неуважение к суду. Также политик оштрафован на 1,2 млн рублей. Навального обвинили в растрате средств, которые граждане жертвовали на работу ФБК и штабов политика. По версии следствия, структуры Навального под предлогом борьбы с коррупцией осуществляли экстремистскую деятельность, собирая пожертвования на участие оппозиционера в выборах президента в 2018 году.

Ни по одному из предъявленных обвинений Навальный вину не признает и заявляет, что российские власти таким образом сводят с ним счеты за его антикоррупционные расследования и оппозиционную деятельность.

В колонии строгого режима Навальный практически постоянно находится в штрафном изоляторе. К примеру, в августе его отправили туда за то, что он расстегивал верхнюю пуговицу на робе, которая ему мала.