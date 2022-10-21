Обвиняемого в пытках утюгом полицейского в Талдыкоргане взяли под стражу

В четверг, 20 октября, Жетысуский областной суд в Талдыкоргане постановил изменить меру пресечения полицейскому Айдыну Кенжебаеву, обвиняемому в пытках утюгом, с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом Власти сообщил общественный фонд «Центр правовой поддержки «Қаңтар».

Еще четверо обвиняемых — Сапармурат Токташ, Жанбакыт Нуртаза, Алмас Боканов и Ермек Жумашов — переведены под домашний арест. Ранее они были отпущены под залог.

Адвокат двух потерпевших Асем Тусупова сообщила “Радио Азаттык”, что на данный момент областной суд вынес два постановления об обеспечении безопасности. Одно касается обеспечения безопасности потерпевшего Жансерика Туралыкова, второе — свидетеля Арлана Куттыбаева.

«Домой к Туралыкову приходила жена Кенжебаева с двумя неизвестными лицами. Потом ему угрожали по телефону. 18 октября Айдын Кенжебаев угрожал убийством Куттыбаеву в туалете. Опираясь на эти постановления, суд изменил меру пресечения Айдыну Кенжебаеву с домашнего ареста на содержание под стражей», - сказала Асем Тусипова радио «Азаттыку».

Ранее городской суд отклонил ходатайства адвоката Асем Тусуповой об изменении меры пресечения подсудимым.

В Талдыкоргане с сентября проходит судебный процесс по делу о пытках во время январских событий. Потерпевшими признаны 23 человека, четверо из которых – несовершеннолетние. По делу, возбужденному по статье 146, часть 2 (пытки, совершенные группой лиц или группой лиц по предварительному сговору) проходят пять сотрудников правоохранительных органов. Потерпевшие во время заседания заявляли, что к ответственности привлечены не все люди, которые их пытали.

17 октября на последнем судебном заседаний были заслушаны свидетельства еще четырех потерпевших, они также указали на Айдына Кенжебаева как пытавшего их утюгом. Часть потерпевших потребовали проведения судебного следствия, чтобы к ответственности привлекли и других полицейских. В свою очередь адвокаты и надзорное ведомство настаивало, чтобы этот процесс продолжался и дело других было выделено в отдельное производство. Суд объявил перерыв до 28 октября.