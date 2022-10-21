ЦИК отказал Жуматаю Алиеву и Бакыту Жанабаеву в регистрации кандидатами в президенты

Центральная избирательная комиссия во время заседания в пятницу отказала Жуматаю Алиеву и Бакыту Жанабаеву в регистрации кандидатами в президенты Казахстана. Они не смогли собрать необходимое количество подписей. Также официально было отказано в регистрации Нуржану Альтаеву.

Жанабаев собрал в свою поддержку 58 889 подписей, после проверки достоверными признаны 4 054 подписи. Алиев смог собрать 187 723 подписи, достоверными были признаны 36 776 подписей. Напомним, что для регистрации кандидатам необходимо набрать не менее 118,2 тыс. подписей.

Нуржана Альтаева признали не соответствующим требованиям, которые предъявляются законодательством к кандидатам в президенты, и также отказали в регистрации.

«Постановление об отказе Нуржану Альтеву в регистрации кандидатом в президенты Республики Казахстан, прошу проголосовать», – сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

Жуматай Алиев в 2019 году уже пытался баллотироваться на пост президента Казахстана, но тогда постановлением ЦИК было отказано в регистрации его кандидатуры: он не сдал экзамен на знание казахского языка.

Бакыт Жанабаев, которого выдвинуло общественное объединение «Казахстанская Лига Любителей Футбола», сдал документы в ЦИК 11 октября. Но известно об этом стало уже после окончания процедуры приема заявок.

12 октября ЦИК приостановил процесс рассмотрения соответствия кандидатуры Нуржана Альтаева требованиям к кандидату в президенты, протокол заседания высшего органа РОО «Мұқалмас» о его выдвижении оспаривался в суде, а позднее был признан недействительным.

Ранее ЦИК зарегистрировал действующего президента Касым-Жомарта Токаева, кандидата от Содружества профсоюзов «Аманат» Мейрама Кажыкена, кандидата от народно-демократической партии «Ауыл» Жигули Дайрабаева, Каракат Абден от Национального альянса профессиональных социальных работников, Салтанат Турсынбекову, выдвинутую общественным объединением «Қазақ аналары-дәстүрге жол», и Нурлана Ауесбаева от Общенациональной социал-демократической партии.

На этапе рассмотрения кандидатур Хайрулле Габжалилову, выдвинутому общественным объединением оралманов «Асар», Талгату Ергалиеву от Союза строителей Казахстана и Фатиме Бизаковой от республиканского общественного объединения «Практическая Психология» ЦИК отказал в регистрации в связи с несоответствием их требованиям законодательства.