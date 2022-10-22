Байден обещает наложить вето на закон о запрете абортов

Президент США Джо Байден в интервью MSNBC пообещал использовать свое право вето для защиты прав женщин, если республиканцы получат контроль над конгрессом на промежуточных выборах в ноябре и примут законы, запрещающие аборты по всей стране, сообщает Reuters .

Отвечая вопрос журналиста телеканала, что он как президент будет делать для защиты прав американских женщин, если республиканцы получат контроль над законодательным органом, Байден сказал: «Наложу вето на все, что они сделают».

Демократы Байдена могут потерять контроль над палатой представителей, а возможно, и над сенатом в ходе ноябрьских выборов. Президент пытается сплотить партию и ее сторонников вокруг права на аборт. Напомним, что в июне Верховный суд отменил решение Роу против Уэйда от 1973 года, в котором признавалось конституционное право женщин на аборт. Это вызвало протесты по все стране и осуждение со стороны Байдена. Демократы же смотрят с оптимизмом в отношении того, что возмущение этим решением побудит американцев прийти на избирательные участки в ноябре. Если же демократы изберут больше сенаторов и сохранят контроль над палатой представителей, Байден пообещал в январе подписать закон, гарантирующий право женщин на аборт по всей стране. Сейчас демократы имеют незначительное большинство в палате представителей. Республиканцы же в основном выступают против права на аборт. Чтобы запретить аборты, они должны принять соответствующий закон, но он должен быть подписан Джо Байденом.

«Президент должен его подписать. Я наложу на него вето», — сказал президент США.