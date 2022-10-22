Байден обещает наложить вето на закон о запрете абортов

Президент США Джо Байден в интервью MSNBC пообещал
использовать свое право вето для защиты прав женщин, если республиканцы получат
контроль над конгрессом на промежуточных выборах в ноябре и примут законы,
запрещающие аборты по всей стране, сообщает Reuters.
Отвечая вопрос журналиста телеканала, что он как президент будет делать для защиты прав американских женщин, если республиканцы получат контроль над законодательным органом, Байден сказал: «Наложу вето на все, что они сделают».
Демократы Байдена могут потерять контроль над палатой представителей, а возможно, и над сенатом в ходе ноябрьских выборов. Президент пытается сплотить партию и ее сторонников вокруг права на аборт. Напомним, что в июне Верховный суд отменил решение Роу против Уэйда от 1973 года, в котором признавалось конституционное право женщин на аборт. Это вызвало протесты по все стране и осуждение со стороны Байдена. Демократы же смотрят с оптимизмом в отношении того, что возмущение этим решением побудит американцев прийти на избирательные участки в ноябре. Если же демократы изберут больше сенаторов и сохранят контроль над палатой представителей, Байден пообещал в январе подписать закон, гарантирующий право женщин на аборт по всей стране. Сейчас демократы имеют незначительное большинство в палате представителей. Республиканцы же в основном выступают против права на аборт. Чтобы запретить аборты, они должны принять соответствующий закон, но он должен быть подписан Джо Байденом.
«Президент должен его подписать. Я наложу на него вето», — сказал президент США.