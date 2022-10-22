Токаев в честь Дня Республики наградил ряд казахстанцев

Перед празднованием Дня Республики президент Касым-Жомарт Токаев своим указом наградил госнаградами группу граждан за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность. Как сообщает сайт Акорды, в числе награжденных – представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны труда, деятели культуры и науки.

Так, за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан звание «Халық қаһарманы» присвоено государственному и общественному деятелю Каирбеку Сулейменову, а за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии и производственной деятельности звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено писателю Дулату Исабекову и директору ТОО «АтырауАгроӨнімдері» Владимиру Розметову.

Среди награжденных орденом «Барыс» І степени – общественный деятель Мурат Ауэзов и бывший аким Кызылорды Мурат Удербаев; орденом «Барыс» ІІ степени – поэт Утеген Оралбаев, орденом «Барыс» ІІІ степени – председатель РОО «Казахстанский союз юристов» Серик Акылбай, известный общественный деятель Жаксыбек Кулекеев, генеральный директор РГП «Институт экономики» Азимхан Сатыбалдин и другие.

Орденом «Парасат» отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры, представителей производственной сферы, среди которых председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов, политолог Бурихан Нурмухамедов, председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай Утпинов.

Ордена «Достық» II степени удостоены, в том числе, генеральный директор ОАО «Татнефть» Наиль Маганов, председатель международного арбитражного центра АО «Международный финансовый центр «Астана» Барбара Доманн.

В числе награжденных орденом «Құрмет» - директор РГП «Республиканский центр крови», собственный корреспондент газеты «Казахстанская правда» по Туркестанской области и городу Шымкенту, учитель школы-лицея №16 города Павлодара, главный врач районной больницы № 2 Урджарского района Абайской области, директор театра «Алатау», глава КХ «Мирас», директор центра подготовки Олимпийского резерва Жетысуской области, главный инженер РГП «Институт ядерной физики», ветеран труда.

Кавалерами ордена «Еңбек Даңқы» стали 76 рабочих и тружеников промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей материального производства, в том числе представители двух рабочих династий. Почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi» присвоено 28 видным представителям науки и культуры. Почетной грамотой Республики Казахстан награждены 260 человек.

За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности страны орденами «Даңқ» II степени, «Айбын» II и III степени, медалями «Ерлігі үшін» и «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.