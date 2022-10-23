В новый состав политбюро вошли только его выдвиженцы
  • 258
Си Цзиньпин официально переизбран на третий срок главой Компартии Китая
фото Reuters

Си Цзиньпин официально переизбран на третий срок на пост генерального секретаря Компартии Китая, сообщает Русская служба ВВС. В новый состав политбюро вошли только его выдвиженцы. Таким образом, он закрепил за собой статус самого влиятельного лидера Китая со времен Мао Цзэдуна.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая во вторник избрал Си Цзиньпина генеральным секретарем партии еще на пять лет. Он также вновь занял должность председателя Военного совета ЦК КПК.

В новый состав постоянного комитета политбюро вошли семь человек. Reuters сообщает, что среди них глава Коммунистической партии Шанхая Ли Цян, который в числе тех, кто может сменить Ли Кэцяна, когда премьер-министр уйдет в отставку в марте. Другими членами постоянного комитета являются Чжао Лэцзи и Ван Хунин, которые вернулись из предыдущего комитета, а также новички Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си. Аналитики считают, что все они тесно связаны с Си Цзиньпином, а это может означать, что он доверяет только своим выдвиженцам, избавившись от компетентных руководителей, сделавших карьеру при прежних лидерах Цзяне Цзэмине и Ху Цзиньтао, как от неблагонадежных.

Би-би-си напоминает, что накануне во время съезда КПК бывший лидер Китая Ху Цзиньтао, который сидел в президиуме, был под руки выведен из зала. В тот же день делегаты съезда КПК избрали новый Центральный комитет и одобрили предложенные Си Цзиньпином поправки к Уставу Компартии о социализме с китайской спецификой, направленные, в частности, на подчеркивание центральной роли Си Цзиньпина в ЦК и партии в целом.

Также съезд КПК ужесточил формулировки касательно политики в отношении Тайваня. Ранее в Уставе говорилось лишь о «работе над укреплением единства китайского народа, включая соотечественников на Тайване», теперь же – о решительном неприятии и противодействии «сепаратистам» и «попыткам провозглашения независимости Тайваня».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину.

«Убедительная победа, безусловно, является свидетельством широкой поддержки соотечественниками вашей мудрой и дальновидной политики, направленной на укрепление политико-экономических основ Китая, рост благосостояния граждан и повышение авторитета страны на международной арене», - говорится в телеграмме.

Свежее из этой рубрики
68 избирательных участков будут работать за рубежом в день выборов президента – МИД
Новости
Канал незаконной миграции граждан Афганистана через Казахстан пресекли в Алматы
Новости
Urban Forum Kazakhstan требует отозвать решение о переносе линии БРТ и создать экспертный совет по вопросам транспорта
Просматриваемые
Новости
Украина вернула более сотни женщин, находившихся в российском плену
Новости
Группа депутатов попросила генпрокурора проверить высказывания Мухоряпова
Новости
За свободу выбора валюты при оплате поставок газа в ЕАЭС выступает Казахстан
Новости
Попытки расколоть казахстанское общество будут пресекаться по всей строгости закона – Токаев
Новости
Токаев предлагает Жетысуской области изучить мировой опыт экспортеров агропромышленной продукции
Новости
С нового года в Алматы запустят школьные автобусы