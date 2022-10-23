Си Цзиньпин официально переизбран на третий срок главой Компартии Китая

Си Цзиньпин официально переизбран на третий срок на пост генерального секретаря Компартии Китая, сообщает Русская служба ВВС . В новый состав политбюро вошли только его выдвиженцы. Таким образом, он закрепил за собой статус самого влиятельного лидера Китая со времен Мао Цзэдуна.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая во вторник избрал Си Цзиньпина генеральным секретарем партии еще на пять лет. Он также вновь занял должность председателя Военного совета ЦК КПК.

В новый состав постоянного комитета политбюро вошли семь человек. Reuters сообщает, что среди них глава Коммунистической партии Шанхая Ли Цян, который в числе тех, кто может сменить Ли Кэцяна, когда премьер-министр уйдет в отставку в марте. Другими членами постоянного комитета являются Чжао Лэцзи и Ван Хунин, которые вернулись из предыдущего комитета, а также новички Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си. Аналитики считают, что все они тесно связаны с Си Цзиньпином, а это может означать, что он доверяет только своим выдвиженцам, избавившись от компетентных руководителей, сделавших карьеру при прежних лидерах Цзяне Цзэмине и Ху Цзиньтао, как от неблагонадежных.

Би-би-си напоминает, что накануне во время съезда КПК бывший лидер Китая Ху Цзиньтао, который сидел в президиуме, был под руки выведен из зала. В тот же день делегаты съезда КПК избрали новый Центральный комитет и одобрили предложенные Си Цзиньпином поправки к Уставу Компартии о социализме с китайской спецификой, направленные, в частности, на подчеркивание центральной роли Си Цзиньпина в ЦК и партии в целом.

Также съезд КПК ужесточил формулировки касательно политики в отношении Тайваня. Ранее в Уставе говорилось лишь о «работе над укреплением единства китайского народа, включая соотечественников на Тайване», теперь же – о решительном неприятии и противодействии «сепаратистам» и «попыткам провозглашения независимости Тайваня».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину.

«Убедительная победа, безусловно, является свидетельством широкой поддержки соотечественниками вашей мудрой и дальновидной политики, направленной на укрепление политико-экономических основ Китая, рост благосостояния граждан и повышение авторитета страны на международной арене», - говорится в телеграмме.